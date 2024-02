Genoa-Atalanta, Scalvini senza una scarpa: la tiene in mano e calcia, ma il Var cancella il gol

Redazione CM

Prima gioia, anzi no: Giorgio Scalvini rimanda ancora l'appuntamento con il primo gol in questo campionato. Durante Genoa-Atalanta (match valido per la 24ª giornata di Serie A) il difensore classe 2003 ha trovato la via della rete in maniera curiosa, ma il tutto è stato cancellato dal VAR.



GOL SENZA UNA SCARPA - Minuto 76, la squadra di Gasperini è in vantaggio per 2-1 a Genova (reti di De Ketelaere e Koopmeiners, in mezzo Malinovskyi) e riesce a realizzare il terzo gol al termine di un'azione insistita: cross dalla destra e Ruggeri di testa, respinta di Martinez, controcross dalla sinistra e colpo di testa di Pasalic, Martinez respinge ancora ma corto, si avventa Scalvini che mette in rete, Martinez respinge ancora ma oltre la linea di porta, come conferma la goal line technology. La curiosità? Durante l'azione Scalvini perde uno scarpino, il sinistro, lo raccoglie e proprio con il piede mancino scalzo calcia il pallone che finisce in rete. Corsa scatenata per esultare, con tanto di un piccolo problema di crampi al polpaccio (motivo per cui viene poi sostituito all'88').



GOL ANNULLATO: IL MOTIVO - La gioia per il primo gol in questo campionato viene subito smorzata, un lunghissimo check del VAR tiene tutti con il fiato sospeso e alla fine arriva il verdetto: non è valida, rete annullata. Per quale motivo? Non incide il fatto che Scalvini abbia segnato senza lo scarpino: come prevede il regolamento, se lo scarpino viene perso in maniera fortuita e i segna subito dopo, il gol è da considerarsi regolare. A cancellare la gioia del difensore è stato un fuorigioco di Pasalic, che tocca in maniera lieve il pallone dopo la conclusione di Scalvini, tocco rilevato dopo aver rivisto più volte l'azione.