L'ad del Genoa, Andres Blazquez, ha paralto a margine dell'evento di presentazione delle nuove maglie dei rossoblù confermando diverse trattative di mercato per il ritorno in A del Grifone.



TIFOSI - "Sarà un anno importante per noi e per la città. L'anno scorso avevo chiesto di superare i 20mila abbonamenti, ora ne chiedo 25mila. Il nostro obiettivo è dimostrare che la gente è con noi e il nostro obiettivo è quello, per avere un esito incredibile".



COLPO IN ATTACCO - "Per l'attaccante stiamo valutando 3-4 opzioni interessanti ma ci vuole tempo per chiudere. Spero di dare qualche notizia nelle prossime settimane".



ZANOLI E DUE COLPI - "Zanoli è un buonissimo giocatore, Martin e Leali domani penso arrivino qui entrambi, saranno i primi acquisti".



STROOTMAN E BADELJ RIMANGONO - "Abbiamo convinto Strootman a restare, un grande colpo per noi. Anche Badelj rimane, per darci stabilità e continuità. La professionalità di entrambi è molto importante anche per far capire il DNA del Genoa a chi arriva".



GILARDINO - "Era una telenovela più per i giornali, bene così".