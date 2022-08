E' un Alexander Blessin soddisfatto a metà quello che nel ventre dell'Arena Garibaldi commenta a caldo la vittoria di misura del suo Genoa sul Pisa: "Vincere in questo stadio non era facile vincere e noi ci siamo riusciti, per cui ci teniamo molto stretta questa vittoria. Ma dobbiamo giocare meglio. Soprattutto nei primi venti minuti abbiamo fatto poco e anche dopo il gol ci siamo rilassati troppo. Nel secondo tempo è andata un po' meglio ma quando conquistiamo il pallone spesso non sappiamo come ripartire. Dobbiamo migliorare".



Blessin ha parlato anche dei singoli, soffermandosi sui due attaccanti titolari, protagonisti dell'azione che ha portato al gol-partita: "Mi fa piacere che abbia segnato Caleb - ha detto a proposito di Ekuban - in settimana aveva avuto un problema al tendine e si è allenato poco. Quando è tornato però l'ho visto sorridente e gli ho dato fiducia. Coda ha lavorato bene per la squadra, spendendo tanto. Nel finale l'ho visto stanco e a noi serviva energia, così l'ho cambiato".