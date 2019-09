Un'amichevole con un occhio al passato recente e recentissimo. Alla vigilia del suo 126esimo compleanno il Genoa sarà questa sera ospite dell'Entella in una sfida senza punti in palio ma con tanti spunti di interesse.



La gara contro i cuginetti del Levante rievoca infatti diversi ricordi ai rossoblù. Come la storica e bruciante eliminazione subita lo scorso dicembre in Coppa Italia proprio dai chiavaresi, capaci di espugnare Marassi ai rigori dopo il 3-3 maturato nei 120' di gioco. Una sconfitta che pose fine allo Juric-ter, inaugurando di fatto l'era Prandelli.



Oltre all'avversario però anche il campo di gioco riporta la mente del Grifone al recentissimo passato. Giusto tre settimane fa, sempre al Comunale di Chiavari, avvenne il debutto ufficiale del nuovo Genoa targato Andreazzoli. Un esordio perfetto, davanti ad uno stadio stracolmo, ricambiato dal rotondo 4-1 rifilato all'Imolese.



Questa sera la posta in palio sarà decisamente minore. Ma pur trattandosi di un'amichevole, che oltretutto il Genoa affronterà privo dei nove giocatori impegnati con le rispettive nazionali e di Cristian Zapata, i motivi di interesse per assistervi non mancano di certo. Come già detto la gara del Tigullio farà da prologo ai festeggiamenti del compleanno del club più antico d'Italia. Anche per questo motivo i tifosi rossoblù hanno chiesto e ottenuto che il fischio d'inizio venisse anticipato di mezz'ora, spostandolo dalle 20:30 alle 20 in punto, in modo da raggiungere agevolmente il capoluogo a fine gara per attendere in piazza De Ferrari lo scoccare della mezzanotte e dare un simbolico soffio collettivo alle 126 candeline presenti sulla torta del grifone.



Ma il derbino del Levante sarà anche un importante momento di solidarietà. Prima del calcio d'avvio e nel corso dell'intervallo la fondazione 'Entella nel cuore', onlus gestita dalla moglie del presidente del sodalizio biancoceleste, raccoglierà fondi tra i tifosi da donare al Istituto pediatrico Giannina Gaslini di Genova.



Insomma, sarà pure un'amichevole ma assistere alla gara di stasera promette di essere una cosa tutt'altro che noiosa.