Il Genoa si presenta a Roma, in casa Lazio, per l'ultima trasferta dell'anno con qualche certezza in più rispetto alle ultime uscite.



La più importante è sicuramente il recupero di Mattia Destro che dopo essere subentrato, siglando anche un gol, nel finale del derby di sette giorni fa e aver disputato la prima ora di gioco martedì in Coppa Italia contro la Salernitana, ora è pronto per fare il suo rientro dal primo minuto anche in campionato. Al suo fianco là davanti si giocano una maglia Caleb Ekuban, rilanciato nel morale dopo la rete ai campani, e l'ex di turno Goran Pandev. Ancora fermo ai box invece l'altra vecchia conoscenza biancoceleste, ecuadoriano Felipe Caicedo.



Buone notizie arrivano anche dalla difesa. Mimmo Criscito è infatti definitivamente recuperato e tornerà a comporre il medesimo pacchetto arretrato visto contro i blucerchiati assieme a Masiello e Vanheusden. A centrocampo con Badelj in cabina di regia e Sturaro al suo fianco si potrebbe vedere uno tra Melegoni e Portanova, entrambi reduci da una prova tutto sommato positiva contro la Salernitana. Sugli esterni invece tornerà Cambiaso a sinistra, che ha smaltito la contusione al ginocchio rimediata martedì, mentre Ghiglione appare in vantaggio su Sabelli per la titolarità nella corsia di destra.



Attenzione infine alla porta. Il ruolo di Sirigu non appare in bilico, tuttavia qualche incertezza di troppo nelle ultime apparizioni da parte del portiere sardo e la buona prestazione offerta dal suo vice Semper in coppa potrebbero indurre Sheva ad attuare un clamoroso cambio fra i pali.