Seppur coronata dall'impresa tricolore, l'avventura al Napoli di Leo Ostigard non ha rispettato quelle che erano le aspettative del giocatore. Tanto che ora il difensore norvegese potrebbe tornare sui propri passi, facendo rientro al club che un anno e mezzo fa lo portò in Italia.



Ostigard, stando a quanto riporta stamane il Secolo XIX, sarebbe infatti finito nel mirino del Genoa, dove nella seconda parte della stagione 2021-'22 disputò quindici gare segnando anche un gol tra campionato e Coppa Italia ma soprattutto seppe farsi ammirare convincendo poi il Napoli a garantirsene le prestazioni.



All'ombra del Vesuvio, tuttavia, il 23enne scandinavo ha visto il campo soltanto in nove occasioni, trovando la via del gol nella sfida di Champions League contro i Rangers.