Tutti pazzi per Andrea Cambiaso.

Il giovane esterno del Genoa, dopo aver positivamente impressionato nella sua prima stagione in Serie A, sta attirando su di sé le attenzioni dei principali club italiani.



Dopo l'interesse mostrato nelle scorse settimane da Milan e Juventus, ora il 21enne genovese sembra solleticare le fantasie anche dell'Atalanta e dell'Inter. I bergamaschi lo vorrebbero per sostituire Robin Gosens, in procinto di passare propri ai meneghini; questi ultimi, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, a loro volta vedrebbero in Cambiaso l'uomo giusto per sostituire a fine stagione il parente Ivan Perisic.



Le intenzioni del Genoa sono comunque quelle di non privarsi del ragazzo.