Accomunate dal medesimo avvio di stagione disastroso, probabilmente il peggiore nell'intera storia del calcio genovese, Genoa e Sampdoria dovranno presto chiarire quale sarà il futuro dei due rispettivi allenatori.



Sia Aurelio Andreazzoli che Eusebio Di Francesco rischiano infatti che la propria avventura in riva al Mar Ligure possa esaurirsi già prima della seconda sosta del campionato. E a tal proposito il prossimo turno di Serie A sarà decisivo per entrambi.



Nel frattempo le due società scandagliano il mercato dei mister alla ricerca dell'eventuale prossima guida tecnica. E curiosamente le piste battute sembrano portare tutte nelle stesse direzioni. In particolare Gennaro Gattuso e Stefano Pioli rappresentano prima e seconda scelta in caso di esonero sia per i rossoblù che per i blucerchiati. Una sorta di derby anticipato. Figlio però non del calendario o di studiate strategie di mercato bensì del pessimo stato di forma delle due compagini genovesi.