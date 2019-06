Il futuro di Cesare Prandelli è appeso a un filo, nelle prossime ore, infatti, lo stato maggiore del Genoa si riunirà per decidere il futuro del tecnico. Le ombre di un addio, però, si fanno sempre più lunghe sull'ex commissario tecnico della Nazionale, che ha fortemente deluso le aspettative della società con la salvezza raggiunta solo all'ultima giornata complice la sconfitta dell'Empoli sul campo dell'Inter. Decisive saranno le prossime 48 ore, nelle quali il Genoa prenderà una decisione definitiva.



I NOMI - Preziosi sta già valutando i nomi per il futuro della panchina, con Aurelio Andreazzoli che, ad oggi, è in cima alla lista delle preferenze del numero uno rossoblù dopo l'ottimo percorso con l'Empoli. Decisamente più complicata, invece, l'ipotesi Semplici, con la Spal che non vorrebbe lasciar partire l'allenatore protagonista dell'ottima stagione del club ferrarese. Ultimmo nome in lista, più defilato rispetto ai primi due, è quello di Davide Nicola, che dopo l'esperienza a Udine è pronto a rimettersi in gioco. Ore decisive, insomma, per il futuro del Genoa, che dopo l'annus horribilis appena concluso sta pensando ad un futuro di ben altro spessore. A cominciare dalla panchina.