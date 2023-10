A pochi minuti dalla sconfitta contro l'Atalanta, l'allenatore del Genoa Alberto Gilardino ha analizzato così la gara: "L'atteggiamento è stato buono, abbiamo cercato di creare occasioni pericolose e mi è piaciuta anche la fase difensiva. L'assenza di Retegui? Oggi ha giocato Ekuban che quando entra dà sempre tutto facendo un ottimo lavoro. Così come anche Leali. Fini ha grandi potenzialità, si allenava da un po' in prima squadra e credo sia importante far giocare giovani che hanno qualità. L'episodio del primo gol? Devo ancora rivederlo, preferisco non esprimermi".