Genoa, idea Bonucci per la difesa: il punto

La trattativa che può portare Dragusin al Tottenham continua. Dalle parti filtra ottimismo e fiducia per chiudere un affare tra i 25 e i 30 milioni di euro, per questo i, classe '99 titolare nel Como che lo riscatterà dal Südtirol: la dirigenza sta studiando il profilo del ragazzo e nelle prossime settimane valuterà se fare un tentativo.- La pazza idea del Genoa però è quella di riportare in Italia Leonardo Bonucci.. I rossoblù ci stanno pensando davvero, la garanzia che cerca Bonucci è il posto da titolare e per tornare in Serie A è disposto anche ad abbassarsi l'ingaggio. Al momento è solo un'idea, una suggestione. Che però potrebbe prendere corpo se si dovesse trovare l'intesa definitiva per la cessione di Dragusin.- Nelle settimane scorse Bonucci aveva avuto qualche contatto con la Roma,. La richiesta di Mourinho è quella di avere un difensore a disposizione da subito considerando che N'Dicka andrà in Coppa d'Africa e Smalling è ancora ko, Bonucci si sarebbe presentato a Trigoria già il 2 gennaio ma a lasciare qualche dubbio erano le condizioni del giocatore, che avrebbe avuto bisogno di tempo per tornare in forma. Così la Roma ha deciso di prendere altre strade. Il Genoa, invece, può diventare una pista concreta per il ritorno Bonucci in Italia.