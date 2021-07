E' la giornata giusta per vedere l'arrivo in Serie A di Vladyslav Supryaga: come appreso da Calciomercato.com, il Genoa ha accelerato per assicurarsi le prestazioni dell'atttaccante classe 2000, tanto che la chiusura dell'affare potrebbe avvenire già oggi.



LA FORMULA - La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, da circa 10 milioni di euro: la punta della Dinamo Kiev, 21 anni, si è laureata campione del Mondo Under 20 con la propria nazionale.