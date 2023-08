Mattia Aramu è sempre più lontano dal Genoa.

Formalmente fuori dal progetto tattico di Alberto Gilardino, che nel suo ruolo può contare sugli innesti di Messias e Malinovskyi, il trequartista piemontese è da tempo l'oggetto del desiderio di diversi club, soprattutto di Serie B.



Tra i più attivi c'è il Bari che, stando a quanto scrive stamane la Gazzetta del Mezzogiorno, avrebbe raggiunto l'intesa con il Grifone per il trasferimento in Puglia del ragazzo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo.



La trattativa tuttavia non può ancora definirsi conclusa, visto che per renderla tale manca l'assenso del giocatore. Aramu in queste ore starebbe vagliando attentamente le diverse alternative propostegli per esempio da Cagliari, Parma e soprattutto Venezia.