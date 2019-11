Antonio Conte sembra non avere dubbi: Christian Kouame è un giocatore che può fare la fortuna dell'Inter già dal prossimo mercato di gennaio.



Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport l'allenatore nerazzurro starebbe puntando forte sul giovane attaccante del Genoa per infoltire una rosa considerata scarna dallo stesso tecnico leccese, tanto da aver chiesto alla propria società di affondare il colpo pur di aggiudicarsene il cartellino.



Il vero nodo nella trattativa tuttavia è rappresentato dall'eventuale contropartita da inserire nell'operazione. Enrico Preziosi potrebbe infatti anche accettare di cedere il suo gioiello a stagione in corso, cosa che non sarebbe certo una novità in casa rossoblù, per farlo però pretenderebbe una contropartita tecnica adeguata. Il nome proposto dall'Inter è quello di Matteo Politano, giocatore che non sembra suscitare più di tanto l'entusiasmo della piazza genoana, soprattutto nel caso in cui l'esterno dovesse arrivare in prestito secco.