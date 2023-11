Nel corso di un'intervista concessa a DAZN, Beppe Marotta ha rivelato un retroscena relativo al Genoa e risalente a oltre vent'anni fa. All'epoca l'attuale amministratore delegato dell'Inter ricopriva il ruolo di direttore generale della Sampdoria, dopo essere stato negli anni precedenti alla dipendenza di Maurizio Zamparini al Venezia. L'episodio in questione riguarda proprio l'ex presidente del club lagunare che nel frattempo aveva messo gli occhi sul Genoa:

"Quando nel 2001 io arrivai alla Sampdoria, lui stava per rilevare il Genoa - ha raccontato Marotta - Ciò però rappresentava per la Samp un elemento di grande concorrenza, perché eravamo in Serie B, e il fatto di avere uno Zamparini significava che una delle tre poltrone per andare in Serie A poteva essere occupata da lui".



A quel punto Marotta lavorò di persuasione, convincendo l'amico ed ex datore di lavoro a lasciar perdere il Genoa, dirottando le proprie attenzioni altrove: "L’ho incentivai a spostarsi su Palermo, piazza altrettanto importante che all'epoca era di proprietà del Presidente Sensi, allora proprietario della Roma“.



Il Genoa restò così sotto la gestione di Luigi Dalla Costa e solo due anni più tardi passò nelle mani di Enrico Preziosi.