Genoa-Udinese 1-3



Radu 6: nulla può sul missile di De Paul che finisce all’incrocio; non interviene in altre situazioni.



Ghiglione 6: da quella parte contiene in maniera positiva la corsa di Sema; potrebbe spingere di più.



Romero 5,5: timido nella marcatura di Nestorovski, Thiago Motta lo sostituisce per l’inserimento di una punta in più.



(dal 25’ s.t. Sanabria 6: pochi minuti a disposizione)



Zapata 5: fa fatica a difendere Okaka, lasciando troppo spazio alle incursioni di Mandragora.



Ankersen 5,5: da lui ci si aspetta di più, compreso Thiago Motta, che lo toglie a metà ripresa.



(dal 19’ s.t. Barreca 6: il suo ingresso mette in difficoltà i bianconeri, ma non basta)



Schone 6,5: nonostante la sconfitta, in mezzo al campo è nettamente superiore. L’esperienza con cui gestisce il pallone è da applausi.



Agudelo 5,5: viene saltato troppe volte da De Paul e compagni, dando la possibilità di creare superiorità agli avversari.



Pandev 7: l’azione conclusa con il gol è da manuale del calcio; la condizione e la forma fisica con cui scende in campo a 36 anni è esemplare.



Saponara 6,5: in quella posizione può impensierire chiunque; molto attivo nel corso del primo tempo, prestazione positiva.



(dal 7’ s.t. Radovanovic 6: non riesce a trovare la porta nel recupero, sprecando una buona occasione)



Kouamé 6,5: mette in perenne apprensione la difesa friulana, confezionando un assist al bacio per il compagno di reparto; indemoniato.



Pinamonti 5: un po’ perso tra le maglie avversarie, spreca malamente un contropiede concludendo a lato della porta di Musso.





All. Thiago Motta 5,5: paga la scelta di inserire giocatori offensivi, sbilanciando la squadra. Prima sconfitta per lui.