che nel ritiro di Moena ha affrontato questo pomeriggio il Mantova neopromosso in Serie B, vincendo per 3-2. Pur privo di diversi elementi di spicco, tra cui gli acciaccati Gudmundsson e Vogliacco e il neo-rientrato Retegui, la squadra di Alberto Gilardino ha avuto meno difficoltà di quanto non dica il risultato nell'avere la meglio sui virgiliani.Mattatore dell'incontroche dopo il gol che aveva inaugurato il successo sul Venezia di sabato scorso si è ripetuto quest'oggi facendo ancora meglio. L'italo-ghanese è stato infatti protagonista della gara del Benatti consiglata tra il 6' e il 23'. In entrambi i casi il centravanti del Grifone ha raccolto due cross provenienti dalla destra: il primo di Messias, il secondo di Zanoli. A rovinare la giornata del numero 18 rossoblù ci ha però pensato unche lo ha costretto all'uscita dal campo già alla mezzora. Poco dopo è arrivata anche la prima rete del Mantova, a segno in mischia conPrima del riposo, tuttavia, il Grifone ha ristabilito il doppio vantaggio con una rasoiata da fuori area di

Nella ripresa i lombardi hanno dimezzano nuovamente il divario grazie a un colpo di testa del genoano in prestito, entrato in campo da appena un minuto. Nel prosieguo dell'incontro il Genoa ha provato a riallungare, soprattutto conma l'imprecisione dei rossoblù unita alla reattività di Sonzogni hanno mantenuto il risultato inalterato.6' pt e 23' pt Ekuban (G), 37' pt Muroni (M), 43' pt Frendrup (G); 18' st Debenedetti (M).Leali (16' st Sommariva); De Winter (26' st Calvani), M. Bani, Matturro; Zanoli (26' st Fini), Frendrup (37' st Masini), Badelj (16' st Bohinen), Thorsby (37' st Accornero), Martin; Messias (16' st Malinovskyi), Ekuban (31' pt Ekhator; 15' st Vitinha). (A disp.: Venturino, Pittino, Papadopoulos). All: A. Gilardino.

Festa (15' st Sonzogni); Maggioni (1' st Fedel; 4' st De Maio), Brignani, Redolfi, Panizzi (7' st C. Bani); Burrai, Muroni, Trimboli (1' st Mensah); Fiori (17' st Debenedetti), Mancuso, Galuppini (4' st Bragantini). (A disp.: Cella, Solini, Wieser, Artioli, Bott, Ruocco, Radaelli). All: D. Possanzini.D. Perenzoni di Rovereto; assistenti: Lombardo e Luciani.34' st Matturro (G).