Sembrava destinato a sbarcare per la terza volta nella Genova rossoblù. Invece, con ogni probabilità, nel futuro di Andrea Bertolacci ci sarà sì un ritorno all'antico ma non con la maglia del Genoa.



Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, l'ormai ex centrocampista del Milan, che dal prossimo 30 giugno si svincolerà dalla squadra rossonera, sarebbe ad un passo dal approdare al Lecce, la formazione con cui disputò i primi campionati in Serie A una volta uscito dal vivaio della Roma.



Per il Grifone sfuma dunque un obiettivo inseguito fin dalla scorsa estate e cercato invano anche nell'ultima sessione invernale di mercato.