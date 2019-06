Il suo sogno mai nascosto è quello di provare a trascinare la Macedonia ad una difficile quale qualificazione ai prossimi campionati europei. Obiettivo non semplice che Ttuttavia Goran Pandev proverà a raggiungere prima di chiudere definitivamente la propria carriera.



Giunto alla soglia dei 36 anni lo straniero più longevo della nostra Serie A, approdato in Italia ad inizio millennio, si dice disposto anche a cambiare aria pur di riuscire a realizzare il proprio intento. Il contratto che lo lega al Genoa scadrà a fine mese e se dipendesse da lui non ci sarebbero grossi problemi a prolungare la sua esperienza all'ombra della Lanterna per un altro anno. Molto del suo destino però dipenderà dal nuovo allenatore rossoblù, che quasi certamente sarà Aurelio Andreazzoli.



Qualora il trequartista balcanico non dovesse rientrare nei progetti tattici del tecnico toscano per lui si aprirebbero le porte dell'addio. A garantirli una nuova, ultima, avventura potrebbero però pensarci sia il Verona, dove potrebbe ritrovare l'amico Ivan Juric, che il Brescia.