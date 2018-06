Secondo quanto rivelato da Sky Sport, in Lega ci sono stati dei contatti tra Preziosi, patron genoano, e Marotta, ad bianconero: l'oggetto della discussione era Rolando Mandragora. Il centrocampista, in forza al Crotone nell'ultima stagione, potrebbe tornare al Genoa in prestito. Il giovane ha disputato 36 partite nel corso dell'ultima stagione, senza mai essere sostituito.