Dalla Grecia sono sicuri: il Genoa avrebbe messo nel mirino uno dei giovani più promettenti non solo del calcio ellenico ma addirittura dell'interno continente.



Secondo la stampa di Atene il club rossoblù avrebbe nelle scorse settimane preso informazioni su Dimitrios Emmanouilidis, esterno d'attacco classe 2000, di recente inserito dall'Uefa nell'elenco dei 50 under 20 più promettenti d'Europa. Attualmente in prestito al Panionios, con il quale ha realizzato 4 reti in 17 presenze in campionato, Emmanouilidis è di proprietà del Panathinaikos ed è stato fino ad oggi uno dei punti di forza delle varie rappresentative giovanili greche, pur non avendo ancora debuttato in nazionale maggiore.



Il suo valore di mercato è stimato attorno al mezzo milione di euro.