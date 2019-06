Col presidente Enrico Preziosi ancora in vacanza e il futuro di una società in vendita tuttora da decidere, nelle prossime ore il Genoa è chiamato a prendere una posizione definitiva anche sul fronte allenatore. Sarà determinante in questo senso l'incontro che il patron rossoblù avrà in prima persona con Cesare Prandelli, dopo che quest'ultimo ha ribadito all'amministratore delegato Zarbano e al direttore generale Perinetti la volontà di proseguire la sua avventura, iniziata lo scorso 7 dicembre 2018. Una volontà forte anche della clausola inserita nel contratto che ha fatto scattare il rinnovo automatico fino a giugno 2020 (a un milione di euro di ingaggio) dopo l'ottenimento della salvezza, all'ultima giornata dell'ultimo campionato grazie al pari sul campo della Fiorentina. Eppure Preziosi non è convinto al 100% di ripartire dall'ex ct della Nazionale, convinto che il Genoa avesse i mezzi per conquistare con molta più tranquillità la permanenza in Serie A e per questo motivo sta ragionando su alcune alternative. I nomi più caldi in queste ore sono quelli del tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli, accostato pure alla panchina della Sampdoria e che non ha sciolto le riserve sulla sua permanenza alla guida dei toscani, dell'ex Udinese Davide Nicola (che ha indossato da calciatore la maglia del Genoa) e di Sabri Lamouchi, alla guida del Rennes fino all'esonero dello scorso dicembre. Nelle ultime ore, secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, sarebbe avanzata anche la candidatura di Andrea Stramaccioni, pronto a tornare in Italia dopo le esperienze poco soddisfacenti con Panathinaikos e Sparta Praga e accostato recentemente agli iraniani dell'Esteghlal.