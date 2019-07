Enrico Preziosi ci riprova.



Accostato più volte in passato alla presidenza dell'Avellino, il proprietario del Genoa potrebbe adesso davvero diventare il nuovo patron del club della sua città natale.



Fresco di promozione in Serie C, dopo il fallimento della scorsa estate che lo fece ripartire dai dilettanti, l'Avellino si trova oggi a dover affrontare una nuova grave crisi economica. La Sidigas, società che ne detiene il pacchetto azionario di maggioranza, nelle prossime ore dovrebbe annunciare il proprio disimpegno dal club, mettendolo in vendita. Una situazione che rischia seriamente di far sparire la compagine biancoverde dalla mappa del calcio italiano. A sventare questa malaugurata ipotesi potrebbe però pensarci proprio Preziosi il quale, secondo la Gazzetta dello Sport, dopo i diversi ammiccamenti del passato questa volta sarebbe seriamente intenzionato a diventare il patron dell'Avellino.



Un'eventualità che non impedirebbe allo stesso Joker di continuare a gestire anche il Genoa, peraltro a sua volta ufficialmente in vendita. I regolamenti italiani impediscono infatti ad un proprietario di possedere più di un club nella stessa categoria di militanza, ma non impediscono di farlo se le società in questione partecipano a tornei di livello differente. I casi più celebri sono ovviamente quelli di Claudio Lotito e Aurelio De Laurentiis che oltre ad essere i numeri uno di Lazio e Napoli ricoprono gli stessi ruoli rispettivamente anche alla Salernitana e al Bari.