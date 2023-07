Il Genoa e Mateo Retegui sono sempre più vicini.



Un importante avanzamento nella trattativa per portare in rossoblù il centravanti italo-argentino è stato compiuto nella giornata quando i dirigenti del club ligure hanno dapprima incontrato gli agenti del giocatore e poi hanno avuto alcuni colloqui telefonici con il Boca Juniors, proprietario del cartellino del ragazzo.



Secondo Sky Sport, genovesi e Xeneixes avrebbe trovato un'intesa di massima per il trasferimento in Italia a titolo definitivo del 24enne nativo di San Fernando per una cifra attorno ai 15 milioni di euro, bonus compresi.



A Retegui sarebbe invece stato proposto un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro netti a stagione che il ragazzo si è premurato di prendere in considerazione. La risposta è attesa come in tempi stretti. Anche perché la richiesta fatta da Alberto Gilardino alla società è quella di poter avere il giocatore a propria disposizione il prima possibile. Magari già entro la fine del ritiro di Moena che si concluderà sabato.