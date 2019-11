Il suo impatto con il campionato italiano non è stato dei migliori. Ma partita dopo partita Lasse Schöne sta lentamente prendendo sempre più confidenza con il nostro calcio, lasciando intendere di poter diventare presto uno dei leader del suo Genoa.



E proprio a proposito del suo sbarco al Grifone di questa estate ha parlato il regista danese ai microfoni di BT Sports dopo la larga vittoria ottenuta dalla sua nazionale su Gibilterra: “Non ho nessun rimpianto. Avrei potuto rimanere con l’Ajax e lottare per un posto nella nuova squadra, ma quando è arrivato il Genoa la scelta è stata presa rapidamente. Questa è una grande avventura per tutta la mia famiglia: non rimpiango affatto il mio passaggio al Genoa, che è stata una scelta condivisa e continuo a ribadirlo".



Schöne ha poi spiegato come dopo tanti anni di militanza tra i lancieri il tempo di cambiare aria fosse ormai maturo: "Ho giocato tutta la mia carriera nei Paesi Bassi e quest’estate ho avuto l’opportunità di giocare in Serie A, una competizione che seguo da tempo e che è fantastica se riesci a metterti in mostra”.