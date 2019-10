Il nodo verrà sciolto oggi. Dopo un intero weekend passato a riflettere sul da farsi, nelle prossime ore Enrico Preziosi rivelerà il futuro della panchina del Genoa.



La sosta per le nazionali a cui andrà incontro il campionato nel prossimo fine settimana ha regalato al patron rossoblù un po' di tempo in più per meditare sull'eventuale esonero di Aurelio Andreazzoli. Una possibilità tutt'altro che scontata poiché, nonostante la gara contro il Milan abbia contribuito ad allungare la striscia negativa del grifone, contro i rossoneri qualche timido segnale di ripresa lo si è visto.



Certo, i dubbi su un tecnico che al momento ha reso meno di quanto ci si aspettava restano. Se questi saranno sufficienti a giustificare la chiamata a Pegli del quinto allenatore nel giro di un anno esatto lo sapremo, come detto, entro sera.



Nella rosa dei papabili sostituti di Andreazzoli sale prepotente la candidatura di Stefano Pioli , indicato questa mattina da diverse testate giornalistiche come il profilo che più attira le simpatie di Preziosi. Sull'ex tecnico di Fiorentina ed Inter, tuttavia, in queste stesse ore si stanno muovendo anche Milan e Sampdoria, altre formazioni alle prese col nodo allenatore. Una concorrenza non da poco che potrebbe spingere il Grifone ad orientarsi su altri nomi. Oltre alla pista sempre valida che porta a Davide Nicola, molto suggestiva è l'ipotesi Claudio Ranieri , mentre assai difficile appare convincere Gennaro Gattuso a sposare un progetto del quale non fare molto persuaso.



Attenzione poi al colpo a sorpresa. Quando si ha a che fare con il Joker le mosse inaspettate sono sempre dietro l'angolo. Chissà che anche in questo caso il 're dei giocattoli' non possa spiazzare ogni previsione puntando forte su una carta che nessuno finora ha pronosticato.