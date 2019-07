Prosegue da parte del Genoa la richiesta di un centrocampista in grado di dare ordine e sostanza al reparto mediano da affidare ad Aurelio Andreazzoli.



L'ultima pista battuta dai dirigenti rossoblù porta direttamente a Napoli e più precisamente all'indirizzo di Marko Rog. Stando a quanto riferisce Sky Sport nei giorni scorsi il Grifone avrebbe avanzato una proposta per l'acquisto del croato classe 1995, sul quale da tempo si sta muovendo con estremo interesse anche la Fiorentina.



Terminato il semestre di prestito al Siviglia, Rog ha fatto rientro in Campania ma la sua permanenza sotto al Vesuvio sembra destinata ad avere vita breve. Il Napoli pare infatti voler trovare una nuova sistemazione temporanea al ragazzo. Non è tuttavia da escludere neppure la possibilità che di fronte ad un'offerta consistente il suo cartellino venga ceduto per intero.