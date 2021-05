Il Genoa punta dritto su Junior Messias.



Il trequartista brasiliano del Crotone pur con la retrocessione in B dei calabresi potrebbe comunque proseguire la propria carriera nel massimo campionato. Le ottime prestazioni offerte nella stagione che sta per concludersi gli hanno infatti attirato le attenzioni del club ligure, alla ricerca di rinforzi per un organico destinato a cambiare profondamente volto nei prossimi mesi.



L'ostacolo più grosso per il Grifone è tuttavia rappresentato dal Torino, anch'esso deciso a corteggiare il 30enne di Belo Horizonte. Anche per questo motivo il Crotone non pare disposto a liberare il giocatore a buon mercato. Secondo quanto riporta Torinogranata.it, infatti, gli ionici sul proprio gioiello avrebbero fissato un prezzo attorno ai 10 milioni di euro.



Nelle ultime ore, poi, su Messias si sarebbe fiondato anche il Napoli, società che qualora decidesse di fare sul serio non avrebbe problemi nel soddisfare le richieste del Crotone, sbaragliando la concorrenza.