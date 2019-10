Thiago Motta, nuovo allenatore del Genoa, parla a DAZN del suo 2-7-2: "​Mi piace molto parlare delle caratteristiche dei giocatori e dei moduli con cui può giocare la squadra. Per me identità di squadra significa difendere tutti quando si difende e attaccare tutti quando si attacca. La cosa più difficile è fare un calcio semplice. Voglio essere me stesso. Nel calcio moderno non ci si può permettere di non difendere e di non attaccare. Il portiere, in tutte le squadre, partecipa moltissimo anche con i piedi e per questo voglio dai miei attaccanti che siano i primi a difendere. Io la vedo così anche perché se facciamo attenzione durante la partita è vero che magari una squadra inizia con un modulo di gioco, ma poi nel corso dell'incontro i posizionamenti cambiano".