Genoa, UFFICIALE l'arrivo di Ankeye: i dettagli e la decisione verso Empoli

Ora è ufficiale. David Ankeye è un nuovo giocatore del Genoa.



IL COMUNICATO - David Ankeye è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante nigeriano, nato a Port-Harcourt il 22/05/2002, arriva dallo Sheriff Tiraspol a titolo definitivo. Vanta 10 presenze e 3 reti in Europa League e 2 presenze nelle qualificazioni alla Champions League. Welcome to Genoa, David!



I DETTAGLI – Il rituale clinico è stato svolto nei giorni scorsi da parte del centravanti nigeriano. Ankeye, dunque, è arrivato a Pegli nella mattinata di oggi, con la possibilità di mettersi immediatamente a disposizione di mister Gilardino. Prevista quindi la convocazione per la trasferta di sabato pomeriggio al Castellani di Empoli. Ankeye è stato prelevato a titolo definitivo per circa 2,5 milioni dallo Sheriff Tiraspol.