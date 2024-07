Getty Images

ha messo ufficialmente fine alla propria carriera, con l'ultima sfida giocata ieri ai quarti di finale di Euro 2024, persi contro la Spagna. Una partita ben interpretata dai tedeschi, che però hanno dovuto arrendersi al gol segnato allo scadere da Mikel Merino, che oltre a eliminare la squadra di Nagelsmann ha anche messo un punto finale all'esperienza sul campo di Kroos. Il pilastro del centrocampo della Germania, bandiera del Real Madrid, ha voluto ringraziare tutti attraverso un, approfittandone anche per, uscito malconcio dal match dopo un duro intervento proprio di Kroos.

"Il mio telefono ha squillato. Chiamante: Julian Nagelsmann. Richiesta: ritorno in nazionale. Primo pensiero nella mia mente: non sono stupido! Primo pensiero nel mio cuore: c***o sì! Come sappiamo, è stato il cuore a decidere"."Il mio primo pensiero questa mattina, 6 luglio 2024: 'sono felice di averlo fatto'. Nonostante tutta la tristezza e il vuoto dal fischio finale di ieri, ho sempre visto nella squadra più di quello che hanno dimostrato negli ultimi anni. Non mi aspettavo, però, che in così poco tempo sarebbe stato possibile avere un'opportunità davvero realistica di vincere il titolo ed essere di nuovo al livello dei migliori! Ecco perché sono molto orgoglioso di ciò che questa squadra ha realizzato! Un ringraziamento speciale a tutti voi che avete reso speciale questo Campionato Europeo casalingo. Vi abbiamo visti, vissuti e sentiti! A livello personale, desidero ringraziarvi per il calore e l'affetto davvero speciale che mi avete dimostrato in queste ultime settimane. È stato molto speciale".

"E infine una richiesta: ora che la Germania ha riconquistato il suo posto, non lasciatela andare! Il percorso di questa squadra continua. E aiuta molto starle accanto anche nelle fasi difficili! Perché una cosa vi posso assicurare: questo è un gruppo di grandi persone che fanno tutto il possibile per avere successo! La Germania è di nuovo qualcuno!!!""Adesso, per me è anche molto importante fare un augurio a Pedri: perdonami e guarisci presto! Logicamente non era mia intenzione farti male. Una pronta guarigione e tanti auguri. Sei un grande giocatore".