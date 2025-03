AFP via Getty Images

Germania-Italia, fischi dei tifosi tedeschi all'inno della Nazionale: era successo anche a San Siro

un' ora fa



Fischi prima di Germania-Italia, ritorno dei quarti di finale di Nations League. Quando è partito l’inno della Nazionale, i tifosi di Dortmund hanno fischiato, così come avevano fatto gli italiani solo qualche giorno prima, giovedì, a San Siro, Milano.



In Italia i fischi erano stati addirittura più netti mentre in Germania, dagli spalti del Westfalen Stadion, dopo una prima ondata abbastanza udibile, alcuni hanno iniziato ad applaudire per coprirli. Si conferma quindi la rivalità tra due delle nazionali più vincenti della storia in campo per staccare il pass per la final four.