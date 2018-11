Salvare la faccia. Nell'ultima giornata del gruppo 1 di Nations League la Germania attende l'Olanda. I tedeschi, ultimi con un punto e già retrocessi in serie B, vogliono tre punti per l'orgoglio, contro un avversario storico, agguerrito più che mai. Con una vittoria questa sera a Gelsenkirchen gli orange salirebbero a quota 9 punti, supererebbero la Francia e conquisterebbero la final four del prossimo giugno (già qualificate Inghilterra, Svizzera e Portogallo). Sarebbe il giusto traguardo di un percorso iniziato dopo la mancata qualificazione alle ultime edizioni di Europeo e Mondiale.