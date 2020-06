Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 25 giugno 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:



GIOCATORI



SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

SKRINIAR Milan (Internazionale): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (una giornata); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione offensiva accompagnata da un’esclamazione blasfema.



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JANKTO Jakub (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).





ALLENATORI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONTE Antonio (Internazionale): già diffidato (Quinta sanzione).