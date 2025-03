Juventus-Giuntoli, l'altro lato della medaglia: dal punto di vista dei conti il lavoro è stato super

Partire da zero è un conto, partire da meno 200 è stata veramente un'altra roba. Ci sono dei lati della gestione diche sono diventati semplicemente tutto ciò di cui aveva bisogno la Juventus. Dal punto di vista economico-finanziario, ecco, è stato adoperato un piccolo miracolo. O meglio: c'è stata una gestione oculata in fase di compravendita, con la società che ha apprezzato l'operato attento ai conti e naturalmente a non perdere il patrimonio tecnico-sportivo.

Premessa doverosa: nessuno ha messo in discussione la direzione sportiva, il fatto che Giuntoli sia diventato un nome in bilico è semplicemente perché lo sono tutti. Non c'è margine, oggi, per i rinnovi. Non c'è assolutamente spazio per parlare di futuro, anche perché non c'è possibilità di programmare senza avere la certezza di andare in Champions League.Però pure con i proventi del mercato e al risparmio dei costi.

A Giuntoli va dato atto e merito di aver tagliato teste pesanti, a partire da quella di Massimiliano Allegri, considerata per il massimo dirigente la prima voce da tagliare in relazione a quanto prodotto. Poi c'è stato il caso Szczesny, quello - ultimo - di Danilo. Ci sarà la situazione Vlahovic, gestita con difficoltà dallo stesso Motta.Come raccontato dal Professor Bava a IlBiancoNero, il direttore "è riuscito a rifare un’intera squadra con un budget che la Juve non aveva mai avuto. Prima c’erano 5-6 giocatori che guadagnavano più di 7 milioni, ora solo uno".

Certo, poi tutto passa ovviamente dal risultato. E i risultati oggi dicono che la squadra che ha come capo e primo responsabile, ecco, è quinta in classifica, a un punto dal Bologna, con 200 milioni (circa) spesi sul mercato e soprattutto i nuovi calciatori completamente decontestualizzati.Ma se si porta a casa - pur disperatamente - il quarto posto, allora il lavoro dell'ex Napoli sarà considerato ugualmente virtuoso. La Juve non dovrà incorrere in un ridimensionamento e si mantiene in rotta per il pareggio di bilancio nel 2027, fondamentale. E l'ambizione di lottare sin da subito per lo scudetto sarà più viva che mai. Da cosa dipende? Dalle scelte di oggi. Cioè da Thiago, almeno fino al Genoa.