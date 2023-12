. L’esclusivo appuntamento, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la DA - agenzia di sport marketing ed eventi di Demetrio Albertini – giunge alla sua undicesima edizione. Dalla nuova location del Superstudio Maxi di Milano, si terrà l’intera cerimonia di consegna dei premi. Tutto in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport 1.Nel corso della serata, si profilerà l’11 ideale della scorsa stagione di Serie A (sia maschile che femminile) schierati con il modulo del 4-3-3. Ruolo per ruolo, dunque, si scopriranno i migliori 11 giocatori dell’ultimo campionato, terminato con la vittoria del Napoli. Inoltre, verrà assegnato il premio al Miglior Calciatore e Calciatrice dell’Anno. A completare il quadro, come da tradizione e sempre con riferimento alla stagione ‘22/’23, verrà assegnato il riconoscimento per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno, il Miglior Giovane di Serie B e il Miglior Gol (sia maschile che femminile).– Di seguito, le shortlist (uscite nel corso dell’ultimo mese) di tutti i candidati dell’edizione 2023.: Maignan, Onana, Vicario: Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Dimarco, Dumfries, Kim, Theo Hernández e Tomori: Barella, Çalhanoğlu, Lobotka, Milinković-Savić, Rabiot e Zieliński: Berardi, Dybala, Kvaratskhelia, Lautaro Martínez, Leao e Osimhen: Ceasar, Durante e Peyraud-Magnin: Boattin, Linari, Minami, Salvai, Van der Gragt e Wenninger: Alves Da Silva, Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Grimshaw e Grosso: Beccari, Beerensteyn, Chawinga, Haavi, Piemonte: Inzaghi, Sarri e Spalletti: Chiffi, Maresca e Orsato: AFC Fiorentina, FC Internazionale e SSC Napoli: Caprile, Fabbian e Turati: Kvaratskhelia, Barella e Theo Hernández (attualmente i più votati): Giugliano, Monterubbiano e Asllani (attualmente i più votati)