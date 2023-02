Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, fresco vincitore del Premio ‘Enzo Bearzot’. “Spalletti è un tecnico che punta molto sul calcio come squadra, mi ricorda tantissimo l’Arrigo Sacchi di qualche anno fa e un certo Mancini di oggi. Il Napoli, assieme alle altre italiane impegnate in Europa, credo sia lo spot più bello, dobbiamo tifare le italiane in Europa. Lo spot più bello è che qualcuna di queste squadre vada più avanti possibile”.