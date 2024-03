Grecia-Kazakistan, formazioni ufficiali: c'è Hatzidiakos, Tsimikas e Mavropanos dal 1'

Grecia e Kazakistan si affrontano per un posto in finale di Lega C ai playoff di Euro 2024. Chi uscirà vincente dovrà vedersela con la Georgia che ha battuto il Lussemburgo, per conquistarsi un posto agli Europei. Dal 1' il difensore del Cagliari Hatzidiakos, così come l'ex obiettivo del Napoli Mavropanos e il terzino del Liverpool Tsimikas.



Queste le formazioni ufficiali:



GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas.



KAZAKISTAN (5-4-1): Shatskiy; Kairov, Bystrov, Marochkin, Yerlanov, Vorogovskiy; Chesnokov, Beysebekov, Zainutdinov, Astanov; Samorodov.