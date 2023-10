A tutto campo.allenatore del Manchester City, è stato ospite al Palazzetto dello Sport di Cuneo dell'evento "Dialoghi sul talento con Pep Guardiola”, realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione Guardiola Sala e con il supporto di Collisioni. Tanti i temi affrontati, tra questi la necessità del sacrificio e del lavoro: "L'ossessione è legata alla passione, se hai un'ossessione vuole dire che ti piace qualcosa. Il talento speciale è importante, ma servono anche tante ore di lavoro. Serve il sacrificio"."La gente dice che dalla sconfitta si impara di più, ma con la vittoria si vive meglio. E' importante, a parte tutto, l'equilibrio. Bisogna rimanere calmi quando si vince e non pensare che sia tutto un disastro quando si perde"."Oggi il calcio è più fisico? Da quando ho iniziato sempre si è fatta questa discussione. Oggi si alimentano e allenano meglio, ma credo che la tattica serva solo per aiutare i giocatori a render meglio, non va separata dalla tecnica. La tattica è un modo per far capire che tutti andiamo nella stessa direzione, non è una cosa estetica, è al servizio dei giocatori".Se vuoi essere un fotografo devi fare mille foto. Ora il problema è che pensiamo a ciò che dicono gli altri, non a noi stessi. Ogni giocatore di oggi pensa d'aver giocato benissimo. Legge qualche critica e va a casa triste. E viceversa. I giovani devono pensare alla loro opinione che è quella che conta davvero. Ti piace giocare a calcio? Gioca molto."Del talento c’è ovunque, non credo che in Italia non ce ne sia. Non seguo tanto perché non ho molto tempo ma sono sicuro che ci sia”."E' un discorso antico, pensate che Allegri non voglia vincere? Lo stesso discorso vale anche per De Zerbi, entrambi vogliono vincere. Allegri è convinto di poter vincere con le sue idee, idem De Zerbi.Tutti gli allenatori vogliono vincere, nessuno pensa solo al bello e dice che non gli interessa vincere. Non ho mai visto un allenatore che non vuole vincere o un giocatore che non vuole giocare bene. Sono modi di interpretare il calcio"."Non mi ha mai cercato, in Italia si mangia molto bene. Se l'allenerei? Mi piace molto l’Italia, vengo spesso in vacanza"."La stanchezza? Forse arriverà, a ancora non la sento. Forse si spegne quella passione… Se succederà vi chiamerò".