I tifosi della Juventus continuano a sognare Pep Guardiola per la panchina del club bianconero, ma l'allenatore catalano al momento non sta pensando ad altro se non a godersi le vacanze.Il tecnico del Manchester City è infatti in vacanza a New York negli Stati Uniti dove si è fatto fotografare in compagnia di due conoscenze del nostro calcio. Guardiola era infatti in compagnia dell'allenatore della Lazio (e corteggiato anche dalla Juventus nel corso del mercato)e dell'ex centrocampista di Roma, Milan e Juventusche ha poi postato la foto sul suo profilo instagram.