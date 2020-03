Ruud Gullit, ex centrocampista e leggenda olandese, ai microfoni di Voetbal International ha criticato il rendimento del giocatore del Barcellona Frenkie De Jong: “Riceve la palla, poi fa una finta e si sposta sulla sinistra o sulla destra, nulla di più. Frenkie può fare molto meglio di così, è un giocatore fantastico ma per ora non ha mostrato il proprio talento”.