, i Beatles invadono con la loro musica gli USA e proprio da oltre oceano sta nascendo la rivoluzione musicale destinata a segnare per sempre un “prima” da un “dopo”, forgiando quella matrice musicale che caratterizzerà il resto del '900., se si eccettua la finale di Coppa delle Alpi vinta nel 1963 a Ginevra contro l'Atalanta, gioca per la prima volta nella sua storia una finale europea,Vittore Catella, il nuovo presidente della Juventus, nell'estate del 1964 con l'auspicio di aprire un nuovo ciclo va a pescare in Spagnapresupponeva un gioco di squadra votato al movimento continuo per attaccare gli spazi e al pressing, dove il talento del singolo doveva essere sacrificato al bene supremo del gioco corale. Tanto che il buon, la stella bianconera che aveva già collezionato gli scalpi di alcuni allenatori ma che, al contrario, dovrà arrendersi al tenace paraguaiano. Come suggerisce Bruno Costa Laia nel volume antologico edito da Bradipolibri A-i é gnun ëd pì che noi! dedicato alla storia della Juventus in piemontese, “(...) se in campionato il gruppo non riesce ancora a insidiare le milanesi e il Bologna, il lavoro del tecnico e la tenuta atletica generale si fanno sentire nell'arco dell'anno.” Tanto che nell'estate del 1965 la Juventus arriva in finale di Coppa delle Fiere.. Già agli albori degli anni'50 il vice presidente della FIFA l'elvetico Ernst Thommen aveva caldeggiato – senza successo – la creazione di una competizione aperta ai club europei. La UEFA non era ancora nata, ma l'idea di una competizione europea non cade nel dimenticatoio. Tutto ruota attorno all'idea di creare una competizione calcistica da affiancare alle manifestazioni fieristiche commerciali. Tali fiere campionarie internazionali servivano anche per il rilancio economico della città europee dopo i disastri della guerra, tanto che erano espressamente previste nel Piano Marshall., viene deciso di rispolverare l'idea di Thommen. È così che il vice presidente della FIFA Thommen, il segretario della FA Stanley Rous e il presidente della FIGC Ottorino BarassiLa prima edizione del 1955 termina soltanto nel 1958 perché il regolamento prevede che le partite – nel limite del possibile – vengano disputate in coincidenza con il periodo fieristico delle città interessate. Questo produce una dilatazione oltremodo eccessiva, tanto che con le edizioni successive verrà progressivamente eliminata e la manifestazione andrà mano a mano perdendo la sua peculiarità iniziale.: difesa arcigna e condizione atletica sempre al massimo. Nel volume La Juve di Heriberto di Stefano Bedeschi è scrupolosamente riportato tutto il cammino europeo della Juventus di quell'anno. Iniziato con il doppio 1 a 0 contro i belgi del Saint Gilloise sino alla complicata semifinale giocata con l'Atletico di Madrid, risolta soltanto nella gara di ripetizione, dopo che gli spagnoli avevano vinto a Madrid 3 a 1, risultato che i bianconeri erano riusciti a ribaltare a Torino. Singolare in quell'edizione il fatto che la Juventus abbia giocato ben due gare di spareggio e sempre a Torino: nei quarti e in semifinale. Già nei quarti di finale lo spareggio si era reso necessario contro i bulgari del Lokomotiv Plovdiv. 1 a 1 a Torino, 1 a 1 a Plovdiv. Il sorteggio per decidere dove si sarebbe giocato lo spareggio arride ai bianconeri che a Torino, ai tempi supplementari hanno la meglio. Stesso copione in semifinale: la buona sorte bacia ancora la Juventus che gioca lo spareggio in casa, batte l'Atletico di Madrid e approda alla finale.La decisione era stata presa dal Comitato della Coppa – come si legge su La Stampa – perchè il giorno successivo era in programma una riunione proprio a Torino e il Ferencvaros, appena vinto lo spareggio di semifinale contro il Manchester United, accetta la scelta di giocare la finale in gara unica nella città sabauda. Bedeschi nel suo libro riporta una riflessione che può anche essere utilizzata come lente per decifrare il – diciamo così –con al centro la stella Albert, uno dei migliori attaccanti del periodo. In particolareè un goleador di razza e attaccante ad ampio raggio, con sopraffina visione di gioco e micidiale finalizzatore, tanto che nel 1967 vincerà ilAnzolin, Gori, Sarti, Bercellino I, Castano, Leoncini, Stacchini, Del Sol, Combin, Mazzia, Menichelli.Geczi, Novak, Horvat, Juhasz, Matrai, Orosz, Karaba, Varga, Albert, Rakosi, Fenyvesi.Heriberto Herrera il giorno prima rilascia questa dichiarazione a La Gazzetta dello Sport:“(...) Condizione eccellente tutti i ragazzi a posto. Nessun dubbio. Domani sera saremo in palla contro il Ferencvaros.”Una speranza più che una convinzione. Il primo tempo termina a reti inviolate; nella ripresa la Juventus prova per una decina di minuti a far male all'avversario senza peraltro riuscirvi. Anzi,. I bianconeri torneranno in finale nel 1971, contro il Leeds, ma anche in quell'occasione dovranno arrendersi:, la Coppa Uefa vinta nella doppia finale contro l'Athletic Bilbao dalla Juve tutta italiana di Giovanni Trapattoni.(Alessandro Bassi è anche su http://storiedifootballperduto.blogspot.it/