L'attaccante del Milan, Gonzalo Higuain, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del derby che domenica sera vedrà i rossoneri affrontare l'Inter.



Lei di derby ne ha già giocati 36 lungo la carriera fra Argentina, Spagna e Italia. Quali sensazioni le sta dando quello di Milano?

"Tutti derby hanno un sapore speciale. Stavolta sarà lo stesso, anche perché è il primo col Milan. Sarà bello giocarlo. Stiamo vivendo l’attesa con tranquillità, concentrazione e voglia di fare bene. Il fatto che San Siro sarà quasi tutto dalla loro parte per noi sarà una spinta in più. Questo è un derby caldo, assomiglia a quello di Madrid. E poi giocare a San Siro è bellissimo, e lo posso affermare anche da avversario"



E’ inutile girarci attorno: da lei il mondo milanista si attende meraviglie a ciclo continuo.

"Io cerco sempre di dare il meglio di me e di fare quello che mi chiede l’allenatore. Mi sento bene, sto attraversando un momento di forma ottimo e quindi lo sto sfruttando, anche grazie a un mister capace di esprimere il calcio che piace a me. Spero che tutto continui così".



Lei è l’ennesimo iscritto al partito di Gattuso. Romagnoli ha appena detto che la squadra per lui morirebbe: condivide?

"Sono d’accordo con Alessio. Gattuso ha qualcosa di diverso, ti guarda in faccia e senti quanto ama il calcio. Pensare che ci ho pure giocato contro, in Champions, quando ero al Real... Lui sta provando a tirarmi fuori il meglio, e apprezzo molto chi fa così con me. La squadra sta dalla sua parte. E’ una persona molto intensa, che muore per suoi giocatori. Non crediate che gli allenatori siano tutti così, non ce ne sono molti. E’ un onore essere allenato da lui, ho fatto la scelta giusta perché mi sta migliorando".



Qual è il tecnico con cui si è trovato meglio in carriera?

"Senz’altro Sarri. E’ quello che mi ha fatto esprimere al meglio e Gattuso gli somiglia molto: ha una voglia matta di vincere che a me piace da morire"



Ha parlato di scelta giusta: immaginiamo che l’allenatore non sia l’unica componente.

"Ho scelto il Milan perché mi è piaciuta la convinzione con cui sono venuti a cercarmi e la convinzione nel loro progetto. Inoltre Leonardo, Maldini e Gattuso conoscono benissimo il Milan ed Elliott ha fatto un grandissimo sforzo per me. Ho apprezzato moltissimo l’approccio avuto per prendermi"



Si è parlato anche del Chelsea.

"Sì, ma c’era una differenza fondamentale: qui mi hanno voluto tutti, dalla società all’allenatore. Al Chelsea mi voleva solo l’allenatore".



Sostiene Gattuso che quando lei resta senza toccare palla troppo a lungo, se la va a prendere a centrocampo perché si stufa. E non dovrebbe succedere...

"E’ vero (timidissimo accenno di sorriso, ndr). Non mi piace stare senza toccare il pallone, quindi sento che mi annoio e provo ad arretrare. Ma ora siamo migliorati e giochiamo più corti, abbiamo guadagnato metri e quindi sono aumentate le possibilità di stare vicino alla porta".



Berlusconi invece continua a sostenere che lei non è supportato come dovrebbe.

"All’inizio forse capitava che la squadra avesse un baricentro troppo basso, ma vorrei ricordare che nelle ultime uscite abbiamo segnato dieci gol in tre partite. Siamo una squadra che fa tanti gol, ovviamente dobbiamo subirne di meno. Sotto quell’aspetto sì che dobbiamo migliorare".



Anche perché dall’altra parte ci sarà Icardi. Forse ne ha già sentito parlare.

"Veramente qui non stiamo giocando a tennis, ma a calcio. Undici contro undici, non centravanti contro centravanti. Vincono le squadre, non i giocatori. Lui comunque sta facendo bene da diversi anni, ha segnato tanti gol, è giovane e ha margini di crescita. Dipende da lui continuare così. Gli auguro il meglio".



Gli porterebbe via qualcosa?

"L’abilità nel colpo di testa e le tempistiche in area: è un assassino".



In pura teoria, la vostra potrebbe essere una coppia compatibile?

"Direi di sì, anche perché per me non è un problema giocare con un altro attaccante. In carriera ho avuto accanto tantissimi centravanti, mi adatto a tutto come gli altri si devono adattare a me".



Avete rapporti fuori dal campo? Vi capita di parlare?

"No, non parliamo"



Riconoscere le qualità di un avversario è un’arte nobile. Chi era il suo idolo da ragazzino?

"Tutta la vita Ronaldo (il brasiliano, ndr). Ecco, a lui porterei via tutto quello che aveva. E’ imparagonabile, non c’è nulla che io sappia fare meglio di lui. I giocatori più talentuosi che ho incontrato invece sono stati Messi e Guti. Leo lo conoscono tutti ed è stato un onore giocare con lui, ma Guti è quello che più mi ha sorpreso".



A proposito di grandi attaccanti: come vedrebbe un eventuale arrivo di Ibrahimovic?

"Premesso che sono cose da chiedere alla società, posso solo dire che a me piace condividere il campo con i grandissimi giocatori, e lui lo è"



Torniamo all’Inter: si troverà davanti De Vrij e Skriniar, non esattamente batuffoli di cotone.

"Sono entrambi difensori tosti, ed è bello giocare contro gente così, perché ti dà stimoli e dà gusto. Specie quando fai gol...".



Nainggolan ha detto che l’Inter ha tanti giocatori di livello più alto rispetto al Milan. Qualche replica?

"E’ ovvio che dica cose del genere, fa bene. Ognuno difende gli interessi del proprio club. Io posso solo dire che noi abbiamo i mezzi per vincere il derby".



E questo è l’obiettivo a breve termine. Quelli nel medio periodo?

"Il Milan deve cercare di vincere tutto quello a cui partecipa. I miei obiettivi sono portare la squadra in Champions, fare più gol possibili e vincere Europa League e Coppa Italia. Il Milan ha il dovere di lottare per tutti gli obiettivi, stiamo parlando della seconda squadra col maggior numero di vittorie in Champions, quindi lo impone la storia: crederci sempre".

