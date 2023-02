Die #TSG Hoffenheim stellt André Breitenreiter frei.



Danke, André – wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft!



Zur Meldung — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 6, 2023

. Fatale l'ultima sconfitta in campionato (5-2 in casa del Bochum) e gli ultimi pessimi risultati del club tedesco, che dalla ripresa del campionato ha raccolto solo un punto in cinque partite.