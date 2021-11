Il 5 novembre 2019 è una data forte in casa Napoli. Quel giorno arrivò il famoso ammutinamento che portò i giocatori azzurri a interrompere senza autorizzazione del club il ritiro imposto dalla stessa società. Diverse cause nei confronti dei calciatori, tra questi Hysaj, per il quale arriva la sentenza, come riportato dal comunicato ufficiale che appare sul sito della SSC Napoli:



SSC Napoli Spa comunica che, in data odierna, è stato pubblicato il primo lodo arbitrale relativo alle proposte di multa riguardanti i componenti della Prima Squadra nella stagione sportiva 2019-2020, per i fatti successivi alla partita di UEFA Champions League Napoli-Salisburgo del 5 novembre 2019. Con tale provvedimento, il Collegio Arbitrale previsto dall'Accordo Collettivo LNPA/AIC/FIGC ha disposto, nei confronti del calciatore Elseid Hysaj, la sanzione della multa di € 40.000,00, riconoscendo, così, la legittimità del ritiro disposto dal club e la conseguente violazione contrattuale da parte del calciatore che non rispettò la direttiva impartita dal Club. All’Avv. Mattia Grassani, che ha brillantemente difeso la società partenopea, vanno i più sinceri ringraziamenti.