I diffidati di Inter-Milan in Coppa Italia: chi salta la finale in caso di ammonizione

Getty Images

I nerazzurri di Simone Inzaghi e i rossoneri di Sergio Conceicao tornano ad affrontarsi a San Siro nel secondo round della competizione, il quinto derby assoluto nella stagione di Coppa Italia considerando anche i due di campionato e quello in finale di Supercoppa Italiana.Si riparte dal pareggio della gara d'andata, l'1-1 firmato dai goal di Tammy Abraham e Hakan Calhanoglu: il secondo atto mette in palio la finale della Coppa Italia, dove una delle due formazioni milanesi sfiderà la vincente del confronto tra Bologna ed Empoli (3-0 per i rossoblù nell'andata in Toscana).

Scopriamo chi sono i diffidati che, in caso di cartellino giallo, potrebbero saltare la finale.- Una tra Inter e Milan accederà alla finalissima della Coppa Italia 2024/25, in programma allo Stadio Olimpico di Roma il prossimo 14 maggio, con calcio d'inizio previsto come di consueto per le 21. L'avversaria sarà una tra Bologna ed Empoli, impegnate nell'altra semifinale.- L'unico diffidato dell'Inter è un giocatore che non prenderà parte alla gara. Si tratta di: l'esterno olandese è ai box per un infortunio muscolare patito contro l'Atalanta e non sarà a disposizione di Inzaghi per la semifinale di ritorno.

Un solo diffidato anche in casa Milan:. In caso di ammonizione nel derby di ritorno, il terzino rossonero salterebbe la finale qualora i rossoneri dovessero accedervi.