I lettori di calciomercato.com si sono espressi in maniera chiarissima, partecipando al nostro sondaggio sui gol "più lunghi della storia" dopo la prodezza di Cristiano Ronaldo contro il Manchester United su assist di Bonucci. Nella sfida a 4 con Roberto Mancini, Antonio Di Natale e Alessandro Del Piero, a spuntarla nettamente è proprio l'ex numero 10 bianconero, che ottiene il 50% delle preferenze per il suo gol in Juve-Fiorentina del 4 dicembre 1994. Molto più staccati i suoi concorrenti, con CR7 che, a pari merito con Di Natale, conquista solo il 18,2% dei voti, mentre Mancini si ferma al 13,6%.