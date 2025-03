I punti fermi, le incognite Theo e Leao e i possibili innesti: come l'arrivo di Allegri può cambiare il Milan

Getty e Calciomercato.com

e, come riscontrato da Calciomercato.com, c’è solo da comprendere se l’addio arriverà a giugno (com’è previsto, vista la sempre più remota possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League) o stagione in corso, in caso di nuovi risultati negativi, partendo dalla sfida odierna di Lecce., visto come l’uomo giusto per riportare il Milan dove la società desidera essere ogni anno. Ma se sarà proprio l’ex tecnico della Juventus il prossimo allenatore dei rossoneri, al di là dei risvolti tattici (tanti i moduli da utilizzare: dal 3-4-3 al 4-2-3-1, passando al 3-5-2 e al 4-3-3)

Il quesito è quello:La verità è nel mezzo, come sempre. Con qualche ritocco in sede di mercato estivo,. In ogni caso,Partiamo dalla retroguardia:, ma chiaramente le ultime prestazioni sottotono e i vari errori commessi durante le recenti sfide hanno messo in dubbio una sua permanenza anche nel Milan che sarà. Ma poniamo un accento sulla questione: Allegri sarebbe a conoscenza che di estremi difensori di questo livello ce ne sono pochi in Europa.

Analizzando il pacchetto difensivo, ecco che, abituato ad affidarsi in campo a calciatori con quest’esperienza. Affianco al britannico,. Ci sarebbe da lavorare, tre centrali così farebbero comodo ad Allegri. Qualche dubbio su(considerando anche il non ritorno a Milano di Kalulu), con la sensazione che Allegri possa richiedere l’innesto di un altro difensore, anche se avere il tedesco permetterebbe all’ex Juventus di pensare di passare anche a una difesa a 3. Infine,

ha dalla sua la giovane età e la duttilità tattica, mentre. Dopo la complicata stagione vissuta, è difficile ipotizzare una permanenza in rossonero.Passiamo alla zona mediana. In mezzo al campo,. Il suo essere roccioso fa parte delle qualità che Allegri stima e di cui non si può fare a meno., assoluto punto fermo (anche dal punto di vista contrattuale) del Milan che sarà, a prescindere di chi sarà il tecnico. La qualità dell’olandese è imprescindibile per costruire le trame del futuro a tinte rossonere. E gli altri?deve alzare il tasso dal punto di vista della concentrazione,ha ancora tutto da dimostrare e deve ancor far vedere le sue caratteristiche,non sta fornendo garanzie dal punto di vista fisico-atletico. Se i primi due potrebbero giocarsi una chance con Allegri, ecco che sull’inglese andrebbero fatte delle riflessioni più specifiche, considerando che ci potrà essere anche il rientro didal prestito semestrale al Monza.

E in attacco? Alti e bassi sui quali ragionare.: destra, sinistra, al centro sulla trequarti, da seconda punta. Un punto fermo assoluto del Milan del futuro, anche eventualmente con Allegri. L’americano sarebbe il giusto rifornitore di palloni (insieme a Reijnders) per, il cui promettente avvio in rossonero e l’importante investimento fatto a gennaio presuppone che l’attacco poggerà sulle sue spalle anche l’anno prossimo. Davanti, poi,

Sulle ali di questo motore, martellanti dubbi.e la sua velocità può far comodo ad Allegri., a meno di un’ultima parte di annata da giocatore fuori categoria, mentre. E poi c’è lui, il gioiello:in Prima Squadraa dismisura.

Se sarà Allegri, in sostanza, almeno un centravanti, un difensore centrale, un terzino sinistro e un amato regista in mezzo al campo saranno da acquistare in estate per plasmare la formazione rossonera che dovrà ripartire.