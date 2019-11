Zlatan Ibrahimovic non ha chiuso la porta al Napoli. Il centravanti svedese è corteggiato in Italia anche da Milan e Bologna, ma non ha escluso la possibilità di unirsi a Carlo Ancelotti con l'obiettivo, se il club azzurro si qualificherà, di dare l'assalto alla Champions League.



Secondo quanto riportato da Rai Sport c'è però una problematica importante per il colpo Ibrahimovic. L'attaccante svedese non è infatti disposto a concedere al Napoli i propri diritti di immagine, così come invece pretenderebbe Aurelio De Laurentiis.