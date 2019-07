Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport lo scambio di attaccanti fra Inter e Napoli che porterebbe in azzurro Mauro Icardi e in nerazzurro Arkadiusz Milik può sì concretizzarsi, ma non subito. Servirà tempo e spazio di manovra per entrambi i club che, dopo la metà di agosto, potrebbero vedersi entrambi costretti a trarre vantaggio dalla doppia operazione.